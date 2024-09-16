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Хроніки економіки

Что происходит на рынке недвижимости и как купить себе квартиру?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Понедельник, 16 сентября 2024, 18:36

Здається, що на третій рік великої війни ринок нерухомості остаточно відновився. Принаймні, у деяких регіонах країни. Наприклад, у західних областях ціни на квадратні метри подвоїлися: пропозиція житла просто не встигає задовольнити попит.

Як в таких умовах придбати власне житло? І як обрати квартиру, не потрапивши на "гачок" шахраїв? Про це ми говорили з директором маркетингу компанії DIM.RIA Сергієм Молдаховським.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Что происходит на рынке недвижимости и как купить себе квартиру?
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