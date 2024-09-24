Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Хроніки економіки

На всіх грошей не вистачить. Що уряд заклав у бюджет 2025?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Вівторок, 24 вересня 2024, 14:42

13 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік. Видатки у новому державному кошторисі запланували максимально консервативно: мінімалку та прожитковий мінімум "заморозили" на рівні 2024 року, а соціальні видатки скоротили на 50 млрд грн.

Усе це тому, що державі критично не вистачає грошей. Саме тому вона наразі вдається до підвищення податків. Та чи стане це підвищення останнім і які ще сюрпризи заховані у проєкті закону про держбюджет?

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Реклама:
На всіх грошей не вистачить. Що уряд заклав у бюджет 2025?
24 вересня 2024, 14:42 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Буданов про ресурси Росії, план перемоги від Зеленського
21 вересня 2024, 12:35 — Роман Романюк, Роман Кравець
Зустріч Зеленського із Трампом і Харріс, "Схеми" про російську фабрику фейків та дозвіл на удари вглиб РФ – "УП. Чат"
20 вересня 2024, 23:33 — Софія Середа, Євген Будерацький
Сергій Корольов. Чому СРСР приховував авіаконструктора від усього світу?
19 вересня 2024, 14:20 — Анна Лодигіна
Міграція, відчуття дому, адаптація до нових обставин 
18 вересня 2024, 16:48 — Аліна Полякова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
4 епізоди
УП-2
20 епізодів
УП. Вголос
63 епізоди
War-life balance
23 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
УП. Чат
2 епізоди
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
229 епізодів
Хроніки економіки
85 епізодів
Оборонcast
1 епізод
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 епізодів
(не)Безпечна Країна
48 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів