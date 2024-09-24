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Хроніки економіки

На всех денег не хватит. Что правительство заложило в бюджет 2025?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Вторник, 24 сентября 2024, 14:42

13 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік. Видатки у новому державному кошторисі запланували максимально консервативно: мінімалку та прожитковий мінімум "заморозили" на рівні 2024 року, а соціальні видатки скоротили на 50 млрд грн.

Усе це тому, що державі критично не вистачає грошей. Саме тому вона наразі вдається до підвищення податків. Та чи стане це підвищення останнім і які ще сюрпризи заховані у проєкті закону про держбюджет?

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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На всех денег не хватит. Что правительство заложило в бюджет 2025?
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