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Хроніки економіки

Чи буде зв'язок під час тривалих відключень світла?

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров, Ігор Пилипів — Вівторок, 29 жовтня 2024, 12:47

Влітку 2024 року українцям знову довелося жити в умовах відключень електроенергії. Дуже часто під час цих відключень зникало не лише світло, але й мобільний зв'язок.
Цього літа держава зобов'язала операторів мобільного зв'язку підготувати свою інфраструктуру до зими, коли відключення, ймовірно, повернуться. Проте виконати нові вимоги виявилося не так легко.
Чи буде зв'язок під час відключень і чи зростуть тарифи мобільних операторів? Про це говоримо з журналістом "Економічної правди" Ігорем Пилипівим.
Детальніше про нові вимоги до мобільних операторів та підготовку зв'язку до зими читайте у матеріалі "Економічної правди" "Ніхто у світі не зміг би виконати вимогу Зеленського: як мобільні оператори готуються до вимкнень світла".

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Чи буде зв'язок під час тривалих відключень світла?
29 жовтня 2024, 12:47 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров, Ігор Пилипів
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