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Хроніки економіки

Будет ли связь во время длительных отключений света?

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров, Ігор Пилипів — Вторник, 29 октября 2024, 12:47

Влітку 2024 року українцям знову довелося жити в умовах відключень електроенергії. Дуже часто під час цих відключень зникало не лише світло, але й мобільний зв'язок.
Цього літа держава зобов'язала операторів мобільного зв'язку підготувати свою інфраструктуру до зими, коли відключення, ймовірно, повернуться. Проте виконати нові вимоги виявилося не так легко.
Чи буде зв'язок під час відключень і чи зростуть тарифи мобільних операторів? Про це говоримо з журналістом "Економічної правди" Ігорем Пилипівим.
Детальніше про нові вимоги до мобільних операторів та підготовку зв'язку до зими читайте у матеріалі "Економічної правди" "Ніхто у світі не зміг би виконати вимогу Зеленського: як мобільні оператори готуються до вимкнень світла".

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Будет ли связь во время длительных отключений света?
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