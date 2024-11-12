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Хроніки економіки

Як перемога Трампа змінить економіку?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Вівторок, 12 листопада 2024, 18:11

Новим президентом США стане республіканець Дональд Трамп – такими є результати виборів, що відбулися 5 листопада. Вже у січні Білий дім чекає радикальне оновлення персоналу, а разом з ним оновиться й політика найбільшої економіки світу.

Економіка була ключовим питанням під час цьогорічної передвиборчої кампанії. Більшість американців повірили, що саме Трамп знає, як краще нею керувати. Серед його пропозицій – запровадження мит на всі товари, які ввозяться до США. Найбільші мита – проти Китаю.

Які економічні проблеми привели Трампа назад до Білого дому і чого очікувати від економічної політики нового американського президента? Про це ми говорили з директором програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма" Олександром Краєвим.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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