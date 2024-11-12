Как победа Трампа изменит экономику?
Новим президентом США стане республіканець Дональд Трамп – такими є результати виборів, що відбулися 5 листопада. Вже у січні Білий дім чекає радикальне оновлення персоналу, а разом з ним оновиться й політика найбільшої економіки світу.
Економіка була ключовим питанням під час цьогорічної передвиборчої кампанії. Більшість американців повірили, що саме Трамп знає, як краще нею керувати. Серед його пропозицій – запровадження мит на всі товари, які ввозяться до США. Найбільші мита – проти Китаю.
Які економічні проблеми привели Трампа назад до Білого дому і чого очікувати від економічної політики нового американського президента? Про це ми говорили з директором програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма" Олександром Краєвим.
Хроніки економіки
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