Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Хроніки економіки

Как победа Трампа изменит экономику?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Вторник, 12 ноября 2024, 18:11

Новим президентом США стане республіканець Дональд Трамп – такими є результати виборів, що відбулися 5 листопада. Вже у січні Білий дім чекає радикальне оновлення персоналу, а разом з ним оновиться й політика найбільшої економіки світу.

Економіка була ключовим питанням під час цьогорічної передвиборчої кампанії. Більшість американців повірили, що саме Трамп знає, як краще нею керувати. Серед його пропозицій – запровадження мит на всі товари, які ввозяться до США. Найбільші мита – проти Китаю.

Які економічні проблеми привели Трампа назад до Білого дому і чого очікувати від економічної політики нового американського президента? Про це ми говорили з директором програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма" Олександром Краєвим.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Реклама:
Как победа Трампа изменит экономику?
12 ноября 2024, 18:11 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Новый мир после победы Трампа: кому стоит напрячься?
9 ноября 2024, 12:54 — Роман Романюк, Роман Кравец
В США победил Дональд Трамп: Чего ждать Украине? Говорим с Олегом Шамшуром
8 ноября 2024, 17:18 — Федор Попадюк
Последствия выборов в США, победа Санду и кейсы украинской коррупции – "УП. Чат"
8 ноября 2024, 12:46 — Севгиль Мусаева, Михаил Ткач, Сергей Сидоренко
"За" и "против" 1000 гривен от президента
5 ноября 2024, 18:04 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук, Федор Попадюк
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Back to the Roots
5 эпизодов
УП-2
25 эпизодов
УП. Вголос
65 эпизодов
War-life balance
24 эпизода
Українські 90-ті
6 эпизодов
УП. Чат
9 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
236 эпизодов
Хроніки економіки
92 эпизода
Оборонcast
4 эпизода
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 эпизодов
(не)Безпечна Країна
51 эпизод
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов