Харківське ІТ під авіабомбами. Як живе один з ключових ІТ-хабів України?
До початку великої війни Харків був одним з провідних ІТ-центрів України. Сильна університетська база та постійний потік молоді створили синергію, у якій зароджувалися нові креативні компанії.
Після початку великої війни харківський ІТ-сектор продовжує існувати та навіть залишається найбільшим контриб'ютором місцевого бюджету. Як йому це вдається під постійними обстрілами ракетами та КАБами? І як велика війна може трансформувати економіку Харкова та змінити ІТ-ландшафт України?
Про економіку Харкова під час великої війни читайте у великому матеріалі Економічної правди "Місто молоді, науки та IT. Чи вдалося росіянам зламати економіку Харкова сотнями КАБів?".
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.