Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Хроніки економіки

Харківське ІТ під авіабомбами. Як живе один з ключових ІТ-хабів України?

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Вівторок, 26 листопада 2024, 19:30

До початку великої війни Харків був одним з провідних ІТ-центрів України. Сильна університетська база та постійний потік молоді створили синергію, у якій зароджувалися нові креативні компанії.

Після початку великої війни харківський ІТ-сектор продовжує існувати та навіть залишається найбільшим контриб'ютором місцевого бюджету. Як йому це вдається під постійними обстрілами ракетами та КАБами? І як велика війна може трансформувати економіку Харкова та змінити ІТ-ландшафт України?

Про економіку Харкова під час великої війни читайте у великому матеріалі Економічної правди "Місто молоді, науки та IT. Чи вдалося росіянам зламати економіку Харкова сотнями КАБів?".

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Реклама:
Харківське ІТ під авіабомбами. Як живе один з ключових ІТ-хабів України?
26 листопада 2024, 19:30 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Плацдарм у Кринках. Як готувався та чому не відбувся "другий фронт" на Херсонщині. Аудіоверсія
23 листопада 2024, 18:58 — Ольга Кириленко
Нова російська балістика, плани заморозки війни від РФ та кадрові призначення до адміністрації Трампа – "УП. Чат"
22 листопада 2024, 14:37 — Севгіль Мусаєва
Павло Шеремета: "Українській економіці потрібно ставати набагато продуктивнішою"
20 листопада 2024, 19:10 — Аліна Фролова
Як в Україні працює та розвивається бізнес на коноплях?
19 листопада 2024, 15:00 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
5 епізодів
УП-2
26 епізодів
УП. Вголос
66 епізодів
War-life balance
24 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
УП. Чат
11 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
238 епізодів
Хроніки економіки
94 епізоди
Оборонcast
4 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 епізодів
(не)Безпечна Країна
53 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів