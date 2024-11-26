Харківське ІТ під авіабомбами. Як живе один з ключових ІТ-хабів України?

До початку великої війни Харків був одним з провідних ІТ-центрів України. Сильна університетська база та постійний потік молоді створили синергію, у якій зароджувалися нові креативні компанії.

Після початку великої війни харківський ІТ-сектор продовжує існувати та навіть залишається найбільшим контриб'ютором місцевого бюджету. Як йому це вдається під постійними обстрілами ракетами та КАБами? І як велика війна може трансформувати економіку Харкова та змінити ІТ-ландшафт України?

Про економіку Харкова під час великої війни читайте у великому матеріалі Економічної правди "Місто молоді, науки та IT. Чи вдалося росіянам зламати економіку Харкова сотнями КАБів?".