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Хроніки економіки

Харьковское ІТ под авиабомбами. Как живет один из ключевых ІТ-хабов Украины?

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Вторник, 26 ноября 2024, 19:30

До початку великої війни Харків був одним з провідних ІТ-центрів України. Сильна університетська база та постійний потік молоді створили синергію, у якій зароджувалися нові креативні компанії.

Після початку великої війни харківський ІТ-сектор продовжує існувати та навіть залишається найбільшим контриб'ютором місцевого бюджету. Як йому це вдається під постійними обстрілами ракетами та КАБами? І як велика війна може трансформувати економіку Харкова та змінити ІТ-ландшафт України?

Про економіку Харкова під час великої війни читайте у великому матеріалі Економічної правди "Місто молоді, науки та IT. Чи вдалося росіянам зламати економіку Харкова сотнями КАБів?".

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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