Харьковское ІТ под авиабомбами. Как живет один из ключевых ІТ-хабов Украины?
До початку великої війни Харків був одним з провідних ІТ-центрів України. Сильна університетська база та постійний потік молоді створили синергію, у якій зароджувалися нові креативні компанії.
Після початку великої війни харківський ІТ-сектор продовжує існувати та навіть залишається найбільшим контриб'ютором місцевого бюджету. Як йому це вдається під постійними обстрілами ракетами та КАБами? І як велика війна може трансформувати економіку Харкова та змінити ІТ-ландшафт України?
Про економіку Харкова під час великої війни читайте у великому матеріалі Економічної правди "Місто молоді, науки та IT. Чи вдалося росіянам зламати економіку Харкова сотнями КАБів?".
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