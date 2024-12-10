Історія S.T.A.L.K.E.R. 2. Як заробляють на ринку відеоігор
Минуло вже декілька тижнів після релізу довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2, яку розробила українська компанія GSC Game World. Вихід гри у великий світ створив справжній ажіотаж та вже напевне приніс багатомільйонний прибуток своїм творцям.
За останні десятиліття ринок відеоігор перетворився на багатомільярдну індустрію. Як на ньому заробляють компанії? І як народжувався новий український бестселер? Про це ми говорили з редактором Mezha.Media, оглядачем ринку відеоігор Олегом Даниловим.
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.