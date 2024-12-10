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Хроніки економіки

История S.T.A.L.K.E.R. 2. Как зарабатывают на рынке видеоигр

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров — Вторник, 10 декабря 2024, 15:23

Минуло вже декілька тижнів після релізу довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2, яку розробила українська компанія GSC Game World. Вихід гри у великий світ створив справжній ажіотаж та вже напевне приніс багатомільйонний прибуток своїм творцям.

За останні десятиліття ринок відеоігор перетворився на багатомільярдну індустрію. Як на ньому заробляють компанії? І як народжувався новий український бестселер? Про це ми говорили з редактором Mezha.Media, оглядачем ринку відеоігор Олегом Даниловим.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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История S.T.A.L.K.E.R. 2. Как зарабатывают на рынке видеоигр
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