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Хроніки економіки

Чи витримає українська промисловість інтеграцію до ЄС?

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Середа, 18 грудня 2024, 09:05

Вже з 2026 року українську промисловість очікує неприємний сюрприз: ЄС запровадить фактично блокуючі мита на українські товари, при виробництві яких здійснювалося забруднення довкілля. Це зробить український експорт неконкурентоздатним на європейському ринку. Однак це лише початок.

Подальша євроінтеграція передбачатиме ухвалення Україною європейських норм, зокрема у сфері екології та захисту довкілля. Для бізнесу це означає суттєве збільшення витрат. До чого слід підготуватися? Про це ми говорили з директором з розвитку аналітичного центру DiXi Group, керівником Офісу зеленого переходу Андрієм Кітурою.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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