Выдержит ли украинская промышленность интеграцию в ЕС?
Вже з 2026 року українську промисловість очікує неприємний сюрприз: ЄС запровадить фактично блокуючі мита на українські товари, при виробництві яких здійснювалося забруднення довкілля. Це зробить український експорт неконкурентоздатним на європейському ринку. Однак це лише початок.
Подальша євроінтеграція передбачатиме ухвалення Україною європейських норм, зокрема у сфері екології та захисту довкілля. Для бізнесу це означає суттєве збільшення витрат. До чого слід підготуватися? Про це ми говорили з директором з розвитку аналітичного центру DiXi Group, керівником Офісу зеленого переходу Андрієм Кітурою.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.