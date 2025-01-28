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Хроніки економіки

Чого чекати від цін на пальне та як цей ринок працює в Україні?

Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна — Вівторок, 28 січня 2025, 19:00

У перші місяці повномасштабної війни в Україні виник справжній дефіцит пального, за яким доводилося годинами стояти у чергах. Сьогодні ж ринок настільки адаптувався, що кількість постачальників на ньому почала активно зменшуватися через високу конкуренцію.

Що наразі відбувається на українському ринку пального? Чому ростуть ціни? Та як удари українських дронів по російських нафтобазах та НПЗ впливає на економіку агресора? Про це ми говорили з директором консалтингової групи А-95 Сергієм Куюном.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Чого чекати від цін на пальне та як цей ринок працює в Україні?
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