Чего ждать от цен на топливо и как этот рынок работает в Украине?
У перші місяці повномасштабної війни в Україні виник справжній дефіцит пального, за яким доводилося годинами стояти у чергах. Сьогодні ж ринок настільки адаптувався, що кількість постачальників на ньому почала активно зменшуватися через високу конкуренцію.
Що наразі відбувається на українському ринку пального? Чому ростуть ціни? Та як удари українських дронів по російських нафтобазах та НПЗ впливають на економіку агресора? Про це ми говорили з директором консалтингової групи А-95 Сергієм Куюном.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.