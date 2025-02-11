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Хроніки економіки

Пільга для Китаю. Чому український бізнес просить оподатковувати посилки?

Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна — Вівторок, 11 лютого 2025, 15:43

Наразі в Україні існує пільга: посилки вартістю до 150 євро не обкладаються податками та митом. Напередодні депутати вирішили цю пільгу скасувати. Хоча податки на посилки – це непопулярна ініціатива, проте запровадити їх просить не лише голова податкового комітету Данило Гетманцев, але й український бізнес.

Чому українські підприємці страждають від безподаткових посилок і як ця пільга вбиває вітчизняний малий та середній бізнес? Про це ми говорили з Андрієм Логвином, засновником інтернет-магазину одягу "Каста".

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Пільга для Китаю. Чому український бізнес просить оподатковувати посилки?
11 лютого 2025, 15:43 — Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна
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