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Хроніки економіки

Льгота для Китая. Почему украинский бизнес просит облагать налогом посылки?

Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина — Вторник, 11 февраля 2025, 15:43

Наразі в Україні існує пільга: посилки вартістю до 150 євро не обкладаються податками та митом. Напередодні депутати вирішили цю пільгу скасувати. Хоча податки на посилки – це непопулярна ініціатива, проте запровадити їх просить не лише голова податкового комітету Данило Гетманцев, але й український бізнес.

Чому українські підприємці страждають від безподаткових посилок і як ця пільга вбиває вітчизняний малий та середній бізнес? Про це ми говорили з Андрієм Логвином, засновником інтернет-магазину одягу "Каста".

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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