Не лише зарплата. Як компаніям знаходити працівників в умовах дефіциту?
Останні декілька років чи не найбільшою економічною проблемою в Україні залишається дефіцит працівників. Частина українців поїхали від війни за кордон, а частина – долучилися до лав Збройних сил та "випали" з ринку праці.
На яких працівників зберігається найвищий попит, а у яких сферах знайти роботу стало навпаки складніше? І як роботодавцю залучати найкращих працівників. Про це все нам розповів СЕО компанії Work.ua Артур Міхно.
Обкладинка – Зю Побережнюк
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.