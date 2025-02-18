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Хроніки економіки

Не лише зарплата. Як компаніям знаходити працівників в умовах дефіциту?

Анастасія Дячкіна, Ярослав Вінокуров — Вівторок, 18 лютого 2025, 16:33

Останні декілька років чи не найбільшою економічною проблемою в Україні залишається дефіцит працівників. Частина українців поїхали від війни за кордон, а частина – долучилися до лав Збройних сил та "випали" з ринку праці.

На яких працівників зберігається найвищий попит, а у яких сферах знайти роботу стало навпаки складніше? І як роботодавцю залучати найкращих працівників. Про це все нам розповів СЕО компанії Work.ua Артур Міхно.

Обкладинка – Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Не лише зарплата. Як компаніям знаходити працівників в умовах дефіциту?
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