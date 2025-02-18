Не только зарплата. Как компаниям находить работников в условиях дефицита?
Останні декілька років чи не найбільшою економічною проблемою в Україні залишається дефіцит працівників. Частина українців поїхали від війни за кордон, а частина – долучилися до лав Збройних сил та "випали" з ринку праці.
На яких працівників зберігається найвищий попит, а у яких сферах знайти роботу стало навпаки складніше? І як роботодавцю залучати найкращих працівників? Про це все нам розповів СЕО компанії Work.ua Артур Міхно.
Обкладинка – Зю Побережнюк
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.