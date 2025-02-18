Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Хроніки економіки

Не только зарплата. Как компаниям находить работников в условиях дефицита?

Анастасия Дячкина, Ярослав Винокуров — Вторник, 18 февраля 2025, 16:33

Останні декілька років чи не найбільшою економічною проблемою в Україні залишається дефіцит працівників. Частина українців поїхали від війни за кордон, а частина – долучилися до лав Збройних сил та "випали" з ринку праці.

На яких працівників зберігається найвищий попит, а у яких сферах знайти роботу стало навпаки складніше? І як роботодавцю залучати найкращих працівників? Про це все нам розповів СЕО компанії Work.ua Артур Міхно.

Обкладинка – Зю Побережнюк

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Реклама:
Не только зарплата. Как компаниям находить работников в условиях дефицита?
18 февраля 2025, 16:33 — Анастасия Дячкина, Ярослав Винокуров
Перевод в пехоту: восемь фактов о том, как и почему он происходит. Аудиоверсия
16 февраля 2025, 12:13 — Ольга Кириленко
Соглашения с США, разговоры с Трампом, Порошенко и санкции
15 февраля 2025, 19:19 — Роман Романюк, Роман Кравец
Трамп и НАТО, разведка о большой войне в Европе, внимание на Константинополь – главное о войне за неделю
15 февраля 2025, 17:41 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Переговоры без Украины, борьба с Порошенко и наступление ВСУ под Покровском – "УП. Чат"
14 февраля 2025, 15:14 — Севгиль Мусаева, Ольга Кириленко
Все подкасты...
Каналы
Нечитані вірші
10 эпизодов
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Back to the Roots
7 эпизодов
Кляті питання
254 эпизода
УП-2
35 эпизодов
УП. Чат
22 эпизода
УП. Вголос
71 эпизод
Хроніки економіки
104 эпизода
Українські 90-ті
6 эпизодов
Оборонcast
6 эпизодов
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
71 эпизод
War-life balance
24 эпизода
(не)Безпечна Країна
58 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов