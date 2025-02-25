Чому ростуть тарифи на мобільний звязок?
З кінця 2024 року послуги мобільного зв'язку для українців несподівано почали зростати. Спочатку про підвищення тарифів повідомив найбільший оператор – "Київстар". Згодом до нього доєдналися Vodafone та lifecell.
Підвищення тарифів відбувається на тлі рекордної прибутковості операторів мобільного зв'язку, яка спонукає їх скуповувати різні компанії та сервіси, не пов'язані з основним бізнесом.
Чому "Київстар" купує сервіс таксі "Уклон" і як це пов'язано з підвищенням тарифів? Ми це ми говорили з журналістом "Економічної правди" Ігорем Пилипівим.
Детальніше про експансію "Київстар" читайте у матеріалі Ігоря Пилипіва "Чому "Київстар" більше не хоче бути просто оператором: що стоїть за новими поглинаннями".
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.