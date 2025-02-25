Почему растут тарифы на мобильную связь?
З кінця 2024 року послуги мобільного зв'язку для українців несподівано почали зростати. Спочатку про підвищення тарифів повідомив найбільший оператор – "Київстар". Згодом до нього доєдналися Vodafone та lifecell.
Підвищення тарифів відбувається на тлі рекордної прибутковості операторів мобільного зв'язку, яка спонукає їх скуповувати різні компанії та сервіси, не пов'язані з основним бізнесом.
Чому "Київстар" купує сервіс таксі "Уклон" і як це пов'язано з підвищенням тарифів? Ми це ми говорили з журналістом "Економічної правди" Ігорем Пилипівим.
Детальніше про експансію "Київстар" читайте у матеріалі Ігоря Пилипіва "Чому "Київстар" більше не хоче бути просто оператором: що стоїть за новими поглинаннями".
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
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