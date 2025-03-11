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Хроніки економіки

Орендувати квартиру стане дорожче. Що відбувається на ринку нерухомості?

Анастасія Дячкіна, Ярослав Вінокуров — Вівторок, 11 березня 2025, 15:54

Мільйони українців перебувають за кордоном, де налагоджують своє життя та побут, адаптуючись до нових умов. Попри це, ціни на оренду житла в Україні продовжують зростати. Хоча не всюди з однаковою інтенсивністю.

Велика війна перевернула з ніг на голову традиційні патерни на українському ринку оренди нерухомості. Київ, який завжди був найдорожчим місцем для життя, поступився першістю Львову, Ужгороду та Івано-Франківську. І хоча останнім часом ринок стабілізується, проте передбачити, як надалі зростатимуть ціни дуже складно.

Що відбувається на ринку оренди житла та як він може відреагувати на потенційне завершення активної фази війни? Про це ми говорили з керівницею сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксаною Остапчук.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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