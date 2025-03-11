Арендовать квартиру станет дороже. Что происходит на рынке недвижимости?
Мільйони українців перебувають за кордоном, де налагоджують своє життя та побут, адаптуючись до нових умов. Попри це, ціни на оренду житла в Україні продовжують зростати. Хоча не всюди з однаковою інтенсивністю.
Велика війна перевернула з ніг на голову традиційні патерни на українському ринку оренди нерухомості. Київ, який завжди був найдорожчим місцем для життя, поступився першістю Львову, Ужгороду та Івано-Франківську. І хоча останнім часом ринок стабілізується, проте передбачити, як надалі зростатимуть ціни дуже складно.
Що відбувається на ринку оренди житла та як він може відреагувати на потенційне завершення активної фази війни? Про це ми говорили з керівницею сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксаною Остапчук.
Хроніки економіки
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