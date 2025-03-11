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Хроніки економіки

Арендовать квартиру станет дороже. Что происходит на рынке недвижимости?

Анастасия Дячкина, Ярослав Винокуров — Вторник, 11 марта 2025, 15:54

Мільйони українців перебувають за кордоном, де налагоджують своє життя та побут, адаптуючись до нових умов. Попри це, ціни на оренду житла в Україні продовжують зростати. Хоча не всюди з однаковою інтенсивністю.

Велика війна перевернула з ніг на голову традиційні патерни на українському ринку оренди нерухомості. Київ, який завжди був найдорожчим місцем для життя, поступився першістю Львову, Ужгороду та Івано-Франківську. І хоча останнім часом ринок стабілізується, проте передбачити, як надалі зростатимуть ціни дуже складно.

Що відбувається на ринку оренди житла та як він може відреагувати на потенційне завершення активної фази війни? Про це ми говорили з керівницею сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксаною Остапчук.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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