Україна виходить з опалювального сезону: чи повернуться відключення світла?
Чергова за час повномасштабного вторгнення зима підійшла до свого кінця. На відмінку від попередніх років, Україні вдалося пройти цей опалювальний сезон майже без відключень електроенергії. Хоча обстріли ворога продовжувалися, і цього разу найбільшого удару зазнала газова інфраструктура.
Весною Україна увійде у період ремонтів на атомних та інших електростанціях. Чи повернуться відключення світла? І що буде з енергосистемою у разі завершення активних бойових дій? Про це ми говорили з енергетичним журналістом "Економічної правди" Миколою Топаловим.
Детальніше про те, у якому стані енергосистема виходить з опалювального сезону, можете прочитати у матеріалі Миколи Топалова "Атом іде в ремонт, в Україні очікується дефіцит електроенергії. Чи варто боятися відключень світла?".
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.