Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Хроніки економіки

Україна виходить з опалювального сезону: чи повернуться відключення світла?

Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна — Вівторок, 18 березня 2025, 13:59

Чергова за час повномасштабного вторгнення зима підійшла до свого кінця. На відмінку від попередніх років, Україні вдалося пройти цей опалювальний сезон майже без відключень електроенергії. Хоча обстріли ворога продовжувалися, і цього разу найбільшого удару зазнала газова інфраструктура.

Весною Україна увійде у період ремонтів на атомних та інших електростанціях. Чи повернуться відключення світла? І що буде з енергосистемою у разі завершення активних бойових дій? Про це ми говорили з енергетичним журналістом "Економічної правди" Миколою Топаловим.

Детальніше про те, у якому стані енергосистема виходить з опалювального сезону, можете прочитати у матеріалі Миколи Топалова "Атом іде в ремонт, в Україні очікується дефіцит електроенергії. Чи варто боятися відключень світла?".

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Реклама:
Україна виходить з опалювального сезону: чи повернуться відключення світла?
18 березня 2025, 13:59 — Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна
Переговори в Джидді й Москві та українські силовики проти опозиції
16 березня 2025, 20:33 — Роман Романюк, Роман Кравець
30-денне перемир'я, вихід з Курщини та імперія Комарницького – "УП. Чат"
14 березня 2025, 13:25 — Тетяна Даниленко
Орендувати квартиру стане дорожче. Що відбувається на ринку нерухомості?
11 березня 2025, 15:54 — Анастасія Дячкіна, Ярослав Вінокуров
Переговори після скандалу та Європа замість США
8 березня 2025, 18:12 — Роман Романюк, Роман Кравець
Усі подкасти...
Канали
Нечитані вірші
10 епізодів
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
7 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
260 епізодів
УП-2
39 епізодів
УП. Чат
26 епізодів
УП. Вголос
71 епізод
Хроніки економіки
108 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Оборонcast
6 епізодів
Головна обсерваторія
27 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 епізоди
War-life balance
24 епізоди
(не)Безпечна Країна
58 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів