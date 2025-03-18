Украина выходит из отопительного сезона: вернутся ли отключения света?
Чергова за час повномасштабного вторгнення зима підійшла до свого кінця. На відмінку від попередніх років, Україні вдалося пройти цей опалювальний сезон майже без відключень електроенергії. Хоча обстріли ворога продовжувалися, і цього разу найбільшого удару зазнала газова інфраструктура.
Весною Україна увійде у період ремонтів на атомних та інших електростанціях. Чи повернуться відключення світла? І що буде з енергосистемою у разі завершення активних бойових дій? Про це ми говорили з енергетичним журналістом "Економічної правди" Миколою Топаловим.
Детальніше про те, у якому стані енергосистема виходить з опалювального сезону, можете прочитати у матеріалі Миколи Топалова "Атом іде в ремонт, в Україні очікується дефіцит електроенергії. Чи варто боятися відключень світла?".
Хроніки економіки
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