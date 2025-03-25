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Хроніки економіки

Як працює кінобізнес і чи можна заробити на виробництві фільмів в Україні?

Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна — Вівторок, 25 березня 2025, 17:26

Останні декілька років подарували світові багато гучних прем'єр українських фільмів. Стрічки "made in Ukraine" збирають повні зали кінотеатрів та навіть завойовують екрани за кордоном. 

Не в останню чергу ренесанс кінематографа пов'язаний зі зміною підходу до державного фінансування фільмів. Та чи можливе українське кіно без підтримки держави? Що потрібно для того, аби зняти стрічку та як на ній заробити? Про це ми говорили з продюсером і власником компанії Forefilms Володимиром Яценком.

Детальніше про проблеми українського кінематографа читайте у публікації на Економічній правді: "Велика кінодепресія: як Україна може втратити свій ненароджений Голлівуд?"

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Як працює кінобізнес і чи можна заробити на виробництві фільмів в Україні?
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