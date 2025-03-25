Как работает кинобизнес и можно ли заработать на производстве фильмов в Украине?
Останні декілька років подарували світові багато гучних прем'єр українських фільмів. Стрічки "made in Ukraine" збирають повні зали кінотеатрів та навіть завойовують екрани за кордоном.
Не в останню чергу ренесанс кінематографа пов'язаний зі зміною підходу до державного фінансування фільмів. Та чи можливе українське кіно без підтримки держави? Що потрібно для того, аби зняти стрічку та як на ній заробити? Про це ми говорили з продюсером і власником компанії Forefilms Володимиром Яценком.
Детальніше про проблеми українського кінематографа читайте у публікації на Економічній правді: "Велика кінодепресія: як Україна може втратити свій ненароджений Голлівуд?"
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.