Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Хроніки економіки

Как работает кинобизнес и можно ли заработать на производстве фильмов в Украине?

Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина — Вторник, 25 марта 2025, 17:26

Останні декілька років подарували світові багато гучних прем'єр українських фільмів. Стрічки "made in Ukraine" збирають повні зали кінотеатрів та навіть завойовують екрани за кордоном. 

Не в останню чергу ренесанс кінематографа пов'язаний зі зміною підходу до державного фінансування фільмів. Та чи можливе українське кіно без підтримки держави? Що потрібно для того, аби зняти стрічку та як на ній заробити? Про це ми говорили з продюсером і власником компанії Forefilms Володимиром Яценком.

Детальніше про проблеми українського кінематографа читайте у публікації на Економічній правді: "Велика кінодепресія: як Україна може втратити свій ненароджений Голлівуд?"

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

Реклама:
Как работает кинобизнес и можно ли заработать на производстве фильмов в Украине?
25 марта 2025, 17:26 — Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина
Кличко хочет поставить фонтан вместо Ленина. Что с этим не так? Рассказывает Евгения Кулеба
23 марта 2025, 19:02 — Евгений Будерацкий
Корпусная система в ВСУ, закрытие "Радио "Свобода" и "Голоса Америки" – "УП. Чат"
21 марта 2025, 12:22 — Севгиль Мусаева, Михаил Ткач
Выход из Курщины, прощупывание в Запорожской области и учения из Британии – главное о войне за неделю
20 марта 2025, 18:18 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Украина выходит из отопительного сезона: вернутся ли отключения света?
18 марта 2025, 13:59 — Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина
Все подкасты...
Каналы
Нечитані вірші
10 эпизодов
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Back to the Roots
7 эпизодов
Кляті питання
262 эпизода
УП-2
39 эпизодов
УП. Чат
27 эпизодов
УП. Вголос
71 эпизод
Хроніки економіки
109 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Оборонcast
6 эпизодов
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 эпизода
War-life balance
24 эпизода
(не)Безпечна Країна
58 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов