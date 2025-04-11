Як працює ринок автокредитування для авто з пробігом?

За даними Укравтопром, за 2024 рік українці придбали понад 222,1 тис. вживаних легкових автомобілів. Попри це, для багатьох власне авто залишається нездійсненною мрією. Основною перешкодою на шляху до купівлі автівки є нестача коштів – про це свідчить опитування, проведене "Економічною правдою".

У новому випуску подкасту "Хроніки економіки" ми поспілкувались із начальником відділу розвитку автомобільного кредитування ОТП Банку Віталієм Скоробогатим та розібрались у таких питаннях:

Як працює ринок кредитування для авто з пробігом?

Які існують фінансові інструменти для придбання авто з пробігом?

В чому різниця між лізингом та кредитуванням: переваги та недоліки?

Для кого підходить автокредитування?

Умови автокредитування, які надає ОТП Банк:

Сума: до 1 000 000 грн

Строк: до 7 років

Початковий внесок – від 10%

Реальна річна ставка – до 42,66%

Детальні умови можна подивитись на сайті.

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Обкладинка: Зю Побережнюк