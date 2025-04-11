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Хроніки економіки

Как работает рынок автокредитования для авто с пробегом?

Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина — Пятница, 11 апреля 2025, 17:05

За даними Укравтопром, за 2024 рік українці придбали понад 222,1 тис. вживаних легкових автомобілів. Попри це, для багатьох власне авто залишається нездійсненною мрією. Основною перешкодою на шляху до купівлі автівки є нестача коштів – про це свідчить опитування, проведене "Економічною правдою".

У новому випуску подкасту "Хроніки економіки" ми поспілкувались із начальником відділу розвитку автомобільного кредитування ОТП Банку Віталієм Скоробогатим та розібрались у таких питаннях:

Як працює ринок кредитування для авто з пробігом?
Які існують фінансові інструменти для придбання авто з пробігом?
В чому різниця між лізингом та кредитуванням: переваги та недоліки?
Для кого підходить автокредитування?

Умови автокредитування, які надає ОТП Банк:

Сума: до 1 000 000 грн
Строк: до 7 років
Початковий внесок – від 10%
Реальна річна ставка – до 42,66%
Детальні умови можна подивитись на сайті.

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Обкладинка: Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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