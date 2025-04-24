Чому росте євро та що буде з курсом долара?
Від початку березня офіційний курс євро в Україні виріс на приголомшливі 10% – з 43,5 гривні до майже 48 гривень. При цьому курс долара за цей час майже не змінився. Так український валютний ринок реагує на глобальні тенденції щодо послаблення американської валюти.
Що спровокувало ці тенденції? Чи варто бігти до обмінників та здавати свої доларові заощадження? І яким може бути курс долара та євро на кінець поточного року? Про це ми говорили з головою департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександром Мартиненком.
Обкладинка: Зю Побережнюк
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.