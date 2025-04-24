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Хроніки економіки

Почему растет евро и что будет с курсом доллара?

Анастасия Дячкина, Ярослав Винокуров — Четверг, 24 апреля 2025, 15:48

Від початку березня офіційний курс євро в Україні виріс на приголомшливі 10% – з 43,5 гривні до майже 48 гривень. При цьому курс долара за цей час майже не змінився. Так український валютний ринок реагує на глобальні тенденції щодо послаблення американської валюти.

Що спровокувало ці тенденції? Чи варто бігти до обмінників та здавати свої доларові заощадження? І яким може бути курс долара та євро на кінець поточного року? Про це ми говорили з головою департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександром Мартиненком.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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