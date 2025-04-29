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Хроніки економіки

Обмеження на перекази: чи воно допомогло Нацбанку побороти "дропів"?

Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна — Вівторок, 29 квітня 2025, 19:00

Обмеження на обсяги переказів з картки на картку, які Національний банк запровадив у жовтні 2024 року, вже не діють. Проте це не означає, що українці можуть вільно переказувати кошти у необмежених обсягах, адже наразі діє укладений між банками добровільний меморандум. Першочергово НБУ забороняв українцям переказувати понад 150 тисяч гривень на місяць для того, аби побороти схеми з використанням "дропів". Чи вдалося регулятору досягти цієї цілі? І які нововведення там готують для боротьби з "дропами"?

Про це ми говорили з директором Департаменту інтегрованого нагляду за банками Андрієм Котюжинським. Інтерв'ю з одним із організаторів схеми "дропів" читайте в матеріалі "Економічної правди" "Дропи" будуть жити завжди". Продавець чужих карток про розцінки, ФСБ і "циган" у відділеннях банків".

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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