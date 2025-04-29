Обмеження на перекази: чи воно допомогло Нацбанку побороти "дропів"?

Обмеження на обсяги переказів з картки на картку, які Національний банк запровадив у жовтні 2024 року, вже не діють. Проте це не означає, що українці можуть вільно переказувати кошти у необмежених обсягах, адже наразі діє укладений між банками добровільний меморандум. Першочергово НБУ забороняв українцям переказувати понад 150 тисяч гривень на місяць для того, аби побороти схеми з використанням "дропів". Чи вдалося регулятору досягти цієї цілі? І які нововведення там готують для боротьби з "дропами"?

Про це ми говорили з директором Департаменту інтегрованого нагляду за банками Андрієм Котюжинським. Інтерв'ю з одним із організаторів схеми "дропів" читайте в матеріалі "Економічної правди" "Дропи" будуть жити завжди". Продавець чужих карток про розцінки, ФСБ і "циган" у відділеннях банків".

Обкладинка: Зю Побережнюк