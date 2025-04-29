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Хроніки економіки

Ограничение на переводы: помогло ли оно Нацбанку побороть "дропов"?

Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина — Вторник, 29 апреля 2025, 19:00

Обмеження на обсяги переказів з картки на картку, які Національний банк запровадив у жовтні 2024 року, вже не діють. Проте це не означає, що українці можуть вільно переказувати кошти у необмежених обсягах, адже наразі діє укладений між банками добровільний меморандум. Першочергово НБУ забороняв українцям переказувати понад 150 тисяч гривень на місяць для того, аби побороти схеми з використанням "дропів". Чи вдалося регулятору досягти цієї цілі? І які нововведення там готують для боротьби з "дропами"?

Про це ми говорили з директором Департаменту інтегрованого нагляду за банками Андрієм Котюжинським. Інтерв'ю з одним із організаторів схеми "дропів" читайте в матеріалі "Економічної правди" "Дропи" будуть жити завжди". Продавець чужих карток про розцінки, ФСБ і "циган" у відділеннях банків".

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Ограничение на переводы: помогло ли оно Нацбанку побороть "дропов"?
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