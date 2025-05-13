Не тільки борщ та галушки. Як змінювалася економіка української кухні?

Кухня – невіддільна частина економіки. Ціни на продукти мають найбільшу вагу в кошику, яким міряється інфляція, а харчові звички та тренди формують тренди у сільському господарстві. Та українська кухня, яку ми знаємо сьогодні, існувала далеко не завжди. Щонайменше тому, що картопля, томати та багато інших овочів з'явилися на території Європи лише після відкриття Америки.

У цьому подкасті ми говорили з шеф-кухарем, креативним підприємцем та громадським активістом Євгеном Клопотенком про те, що їли українці у давнину, яким був склад борщу до появи картоплі в Україні та хто відкривав перші заклади харчування. Обіцяємо, що після прослуховування цього подкасту ви замислитесь, чи дійсно знаєте, що таке українська традиційна кухня.

Обкладинка: Зю Побережнюк