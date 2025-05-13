Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Хроніки економіки

Не тільки борщ та галушки. Як змінювалася економіка української кухні?

Анастасія Дячкіна, Ярослав Вінокуров — Вівторок, 13 травня 2025, 17:35

Кухня – невіддільна частина економіки. Ціни на продукти мають найбільшу вагу в кошику, яким міряється інфляція, а харчові звички та тренди формують тренди у сільському господарстві. Та українська кухня, яку ми знаємо сьогодні, існувала далеко не завжди. Щонайменше тому, що картопля, томати та багато інших овочів з'явилися на території Європи лише після відкриття Америки.

У цьому подкасті ми говорили з шеф-кухарем, креативним підприємцем та громадським активістом Євгеном Клопотенком про те, що їли українці у давнину, яким був склад борщу до появи картоплі в Україні та хто відкривав перші заклади харчування. Обіцяємо, що після прослуховування цього подкасту ви замислитесь, чи дійсно знаєте, що таке українська традиційна кухня.

Обкладинка: Зю Побережнюк

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Реклама:
Не тільки борщ та галушки. Як змінювалася економіка української кухні?
13 травня 2025, 17:35 — Анастасія Дячкіна, Ярослав Вінокуров
Безкоштовний репетитор для всіх – розмова з Gemini
12 травня 2025, 16:10 — Головко Христина, Ігор Пилипів
Трампа українізують, Сі приймає парад у Москві
10 травня 2025, 15:23 — Роман Романюк, Роман Кравець
Що треба знати про конфлікт між Індією та Пакистаном? Пояснює Олена Борділовська
10 травня 2025, 14:40 — Федір Попадюк
Жінки у війську. Що змінилось за 3 роки – "УП. Чат"
9 травня 2025, 19:09 — Тетяна Даниленко
Усі подкасти...
Канали
Масони проти Рептилоїдів
2 епізоди
Нечитані вірші
10 епізодів
Шілософія
3 епізоди
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Back to the Roots
7 епізодів
Хроніки економіки
117 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
273 епізоди
УП-2
44 епізоди
УП. Чат
34 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
Оборонcast
7 епізодів
УП. Вголос
72 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 епізоди
War-life balance
24 епізоди
(не)Безпечна Країна
62 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів