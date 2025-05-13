Не только борщ и галушки. Как менялась экономика украинской кухни?
Кухня – невіддільна частина економіки. Ціни на продукти мають найбільшу вагу в кошику, яким міряється інфляція, а харчові звички та тренди формують тренди у сільському господарстві. Та українська кухня, яку ми знаємо сьогодні, існувала далеко не завжди. Щонайменше тому, що картопля, томати та багато інших овочів з'явилися на території Європи лише після відкриття Америки.
У цьому подкасті ми говорили з шеф-кухарем, креативним підприємцем та громадським активістом Євгеном Клопотенком про те, що їли українці у давнину, яким був склад борщу до появи картоплі в Україні та хто відкривав перші заклади харчування. Обіцяємо, що після прослуховування цього подкасту ви замислитесь, чи дійсно знаєте, що таке українська традиційна кухня.
Обкладинка: Зю Побережнюк
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
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