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Хроніки економіки

Не только борщ и галушки. Как менялась экономика украинской кухни?

Анастасия Дячкина, Ярослав Винокуров — Вторник, 13 мая 2025, 17:35

Кухня – невіддільна частина економіки. Ціни на продукти мають найбільшу вагу в кошику, яким міряється інфляція, а харчові звички та тренди формують тренди у сільському господарстві. Та українська кухня, яку ми знаємо сьогодні, існувала далеко не завжди. Щонайменше тому, що картопля, томати та багато інших овочів з'явилися на території Європи лише після відкриття Америки.

У цьому подкасті ми говорили з шеф-кухарем, креативним підприємцем та громадським активістом Євгеном Клопотенком про те, що їли українці у давнину, яким був склад борщу до появи картоплі в Україні та хто відкривав перші заклади харчування. Обіцяємо, що після прослуховування цього подкасту ви замислитесь, чи дійсно знаєте, що таке українська традиційна кухня.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Не только борщ и галушки. Как менялась экономика украинской кухни?
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