Брак інвестицій, підвищення податків та бронювання: чим живе українська ІТ-галузь
"Diia.City United" – ІТ-асоціація, до якої входять компанії-резиденти "Дія.Сіті" та ті, хто так чи інакше дотичний до цього правового режиму для айтівців. Ця асоціація від імені бізнесу спілкується з владою про найбільш наболілі проблеми галузі та лобіює її інтереси як у питаннях бронювання працівників, так і щодо підвищення податків.
Ми поговорили з виконавчою директоркою спілки Наталією Микольською про те, як працює "Дія.Сіті", чи справдилися апокаліптичні очікування щодо впливу підвищення податків на резидентів цього правового режиму та чи продовжують компанії-резиденти співпрацювати з айтівцями через схему ФОПів.
Про останню хвилю звільнень в Українському ІТ читайте у публікації Ігоря Пилипіва "Занадто дорогий, щоб залишитися: хто і чому скорочує найсильніших в ІТ".
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.