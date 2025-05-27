Брак інвестицій, підвищення податків та бронювання: чим живе українська ІТ-галузь

"Diia.City United" – ІТ-асоціація, до якої входять компанії-резиденти "Дія.Сіті" та ті, хто так чи інакше дотичний до цього правового режиму для айтівців. Ця асоціація від імені бізнесу спілкується з владою про найбільш наболілі проблеми галузі та лобіює її інтереси як у питаннях бронювання працівників, так і щодо підвищення податків.

Ми поговорили з виконавчою директоркою спілки Наталією Микольською про те, як працює "Дія.Сіті", чи справдилися апокаліптичні очікування щодо впливу підвищення податків на резидентів цього правового режиму та чи продовжують компанії-резиденти співпрацювати з айтівцями через схему ФОПів.

Про останню хвилю звільнень в Українському ІТ читайте у публікації Ігоря Пилипіва "Занадто дорогий, щоб залишитися: хто і чому скорочує найсильніших в ІТ".