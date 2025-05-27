Нехватка инвестиций, повышение налогов и бронирование: чем живет украинская ІТ-отрасль
"Diia.City United" – ІТ-асоціація, до якої входять компанії-резиденти "Дія.Сіті" та ті, хто так чи інакше дотичний до цього правового режиму для айтівців. Ця асоціація від імені бізнесу спілкується з владою про найбільш наболілі проблеми галузі та лобіює її інтереси як у питаннях бронювання працівників, так і щодо підвищення податків.
Ми поговорили з виконавчою директоркою спілки Наталією Микольською про те, як працює "Дія.Сіті", чи справдилися апокаліптичні очікування щодо впливу підвищення податків на резидентів цього правового режиму та чи продовжують компанії-резиденти співпрацювати з айтівцями через схему ФОПів.
Про останню хвилю звільнень в Українському ІТ читайте у публікації Ігоря Пилипіва "Занадто дорогий, щоб залишитися: хто і чому скорочує найсильніших в ІТ".
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.