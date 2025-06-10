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Хроніки економіки

Місто для автомобілів, а не пішоходів. Що не так з транспортною інфраструктурою Києва?

Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна — Вівторок, 10 червня 2025, 17:14

У ніч на 6 червня внаслідок чергової російської атаки було пошкоджено залізничне полотно наземної частини київського метро. Наслідок – транспортний колапс у столиці, забиті автобуси та затори на дорогах. Цього можна було уникнути, якби у Києві існувала розвинута транспортна інфраструктура та хоча б якась альтернатива метрополітену.

У цьому випуску подкасту ми говорили зі співзасновником ГО "Пасажири Києва" Олександром Гречком про затори, метро, паркування та інші проблемні місця столиці, а також про те, як їх можна вирішити.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У цьому подкасті Економічної правди журналісти Ярослав Вінокуров та Анастасія Дячкіна спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Місто для автомобілів, а не пішоходів. Що не так з транспортною інфраструктурою Києва?
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