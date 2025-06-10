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Хроніки економіки

Город для автомобилей, а не пешеходов. Что не так с транспортной инфраструктурой Киева?

Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина — Вторник, 10 июня 2025, 17:14

У ніч на 6 червня внаслідок чергової російської атаки було пошкоджено залізничне полотно наземної частини київського метро. Наслідок – транспортний колапс у столиці, забиті автобуси та затори на дорогах. Цього можна було уникнути, якби у Києві існувала розвинута транспортна інфраструктура та хоча б якась альтернатива метрополітену.

У цьому випуску подкасту ми говорили зі співзасновником ГО "Пасажири Києва" Олександром Гречком про затори, метро, паркування та інші проблемні місця столиці, а також про те, як їх можна вирішити.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В этом подкасте Экономической правды журналисты Ярослав Винокуров и Анастасия Дячкина попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Город для автомобилей, а не пешеходов. Что не так с транспортной инфраструктурой Киева?
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