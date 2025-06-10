Город для автомобилей, а не пешеходов. Что не так с транспортной инфраструктурой Киева?
У ніч на 6 червня внаслідок чергової російської атаки було пошкоджено залізничне полотно наземної частини київського метро. Наслідок – транспортний колапс у столиці, забиті автобуси та затори на дорогах. Цього можна було уникнути, якби у Києві існувала розвинута транспортна інфраструктура та хоча б якась альтернатива метрополітену.
У цьому випуску подкасту ми говорили зі співзасновником ГО "Пасажири Києва" Олександром Гречком про затори, метро, паркування та інші проблемні місця столиці, а також про те, як їх можна вирішити.
Обкладинка: Зю Побережнюк
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В этом подкасте Экономической правды журналисты Ярослав Винокуров и Анастасия Дячкина попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.