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Хроніки економіки

Як почувається туристична галузь на четвертий рік великої війни?

Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна — Середа, 18 червня 2025, 12:01

Чи є туризм під час повномасштабної війни? Деінде у світі відповідь на це питання здається очевидно негативною. Проте в Україні галузь відпочинку зуміла адаптуватися навіть до умов постійних загроз та обмежень на пересування для громадян.

Як почувається туристична галузь на четверний рік великої війни? Як змінилися вподобання українців? Та чи знає держава, наскільки великим є туристичний сектор її економіки, зважаючи на поширену практику роботи у тіні?

Про це ми говорили з головою Державного агентства розвитку туризму Наталею Табакою.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У цьому подкасті Економічної правди журналісти Ярослав Вінокуров та Анастасія Дячкіна спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Як почувається туристична галузь на четвертий рік великої війни?
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