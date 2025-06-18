Як почувається туристична галузь на четвертий рік великої війни?

Чи є туризм під час повномасштабної війни? Деінде у світі відповідь на це питання здається очевидно негативною. Проте в Україні галузь відпочинку зуміла адаптуватися навіть до умов постійних загроз та обмежень на пересування для громадян.

Як почувається туристична галузь на четверний рік великої війни? Як змінилися вподобання українців? Та чи знає держава, наскільки великим є туристичний сектор її економіки, зважаючи на поширену практику роботи у тіні?

Про це ми говорили з головою Державного агентства розвитку туризму Наталею Табакою.

Обкладинка: Зю Побережнюк