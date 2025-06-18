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Хроніки економіки

Как чувствует себя туристическая отрасль на четвертый год большой войны?

Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина — Среда, 18 июня 2025, 12:01

Чи є туризм під час повномасштабної війни? Деінде у світі відповідь на це питання здається очевидно негативною. Проте в Україні галузь відпочинку зуміла адаптуватися навіть до умов постійних загроз та обмежень на пересування для громадян.

Як почувається туристична галузь на четверний рік великої війни? Як змінилися вподобання українців? Та чи знає держава, наскільки великим є туристичний сектор її економіки, зважаючи на поширену практику роботи у тіні?

Про це ми говорили з головою Державного агентства розвитку туризму Наталею Табакою.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В этом подкасте Экономической правды журналисты Ярослав Винокуров и Анастасия Дячкина попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Как чувствует себя туристическая отрасль на четвертый год большой войны?
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