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Хроніки економіки

Як працюватиме відкритий банкінг і що він дасть українцям?

Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна — Вівторок, 29 липня 2025, 16:11

1 серпня в Україні має запрацювати концепція відкритого банкінгу. Простими словами – користувачі зможуть давати згоду на надання своєї банківської інформації у користування фінансових чи нефінансових організацій. Це дозволить створювати застосунки, у які можна буде підв’язувати рахунки різних банків, переглядати баланси та проводити за допомогою них фінансові операції.

Як саме це працюватиме на практиці і наскільки це безпечно? Про це ми запитали у заступника голови Національного банку Олексія Шабана.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У цьому подкасті Економічної правди журналісти Ярослав Вінокуров та Анастасія Дячкіна спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Реклама:
Як працюватиме відкритий банкінг і що він дасть українцям?
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