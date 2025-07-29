Як працюватиме відкритий банкінг і що він дасть українцям?
1 серпня в Україні має запрацювати концепція відкритого банкінгу. Простими словами – користувачі зможуть давати згоду на надання своєї банківської інформації у користування фінансових чи нефінансових організацій. Це дозволить створювати застосунки, у які можна буде підв’язувати рахунки різних банків, переглядати баланси та проводити за допомогою них фінансові операції.
Як саме це працюватиме на практиці і наскільки це безпечно? Про це ми запитали у заступника голови Національного банку Олексія Шабана.
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У цьому подкасті Економічної правди журналісти Ярослав Вінокуров та Анастасія Дячкіна спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.