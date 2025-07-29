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Хроніки економіки

Как будет работать открытый банкинг и что он даст украинцам?

Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина — Вторник, 29 июля 2025, 16:11

1 августа в Украине должна заработать концепция открытого банкинга. Простыми словами – пользователи смогут давать согласие на предоставление своей банковской информации в пользование финансовым или нефинансовым организациям. Это позволит создавать приложения, в которые можно будет подвязывать счета разных банков, просматривать балансы и проводить с их помощью финансовые операции.

Как именно это будет работать на практике и насколько это безопасно? Об этом мы спросили у заместителя председателя Национального банка Алексея Шабана.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В этом подкасте Экономической правды журналисты Ярослав Винокуров и Анастасия Дячкина попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Как будет работать открытый банкинг и что он даст украинцам?
29 июля 2025, 16:11 — Ярослав Винокуров, Анастасия Дячкина
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