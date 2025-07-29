Как будет работать открытый банкинг и что он даст украинцам?
1 августа в Украине должна заработать концепция открытого банкинга. Простыми словами – пользователи смогут давать согласие на предоставление своей банковской информации в пользование финансовым или нефинансовым организациям. Это позволит создавать приложения, в которые можно будет подвязывать счета разных банков, просматривать балансы и проводить с их помощью финансовые операции.
Как именно это будет работать на практике и насколько это безопасно? Об этом мы спросили у заместителя председателя Национального банка Алексея Шабана.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В этом подкасте Экономической правды журналисты Ярослав Винокуров и Анастасия Дячкина попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.