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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Генерал на чолі Чехії: Чому країна стурбована війною Росії та чого чекати Україні

Олег Павлюк, Олена Куренкова — Вівторок, 28 лютого 2023, 20:39

Повномасштабна війна Росії проти Україні нагадала чехам про роки комуністичної окупації та підштовхнула замислитись про власну безпеку. Танки на вулицях мирних міст та неприхована агресія - цей сильний флешбек спонукав чеського виборця на президентських виборах обрати відверто антиросійського кандидата - військового із колосальним досвідом, генерала Петра Павела.

У другому турі Павел обійшов Андрея Бабіша - олігарха та експрем’єра, фігуранта кількох кримінальних справ, який тему війни в Украіні намагався зробити якомога більш токсичною для чехів.

Чого Україні очікувати від нового президента, який виступає за всебічну підтримку Києва, однак не приховує своїх реалістичних поглядів щодо формату перемоги України та майбутніх сценаріїв існування Росії? І як чеське суспільство змінюється під впливом повномасштабної російської агресії?

У цьому випуску подкасту "світ не sweet" просто з Праги розповідаємо про головні тенденції чесько-українських відносин з Давідом Стуліком, старшим аналітиком Центру європейських цінностей.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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P.S: дякуємо за допомогу із записом цього випуску у Празі Олександру Брамському

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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6 епізодів
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Сафарі
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
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(не)Безпечна Країна
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