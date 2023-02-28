Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Генерал во главе Чехии: Почему страна озабочена войной России и чего ждать Украине

Олег Павлюк, Алена Куренкова — Вторник, 28 февраля 2023, 20:39

Повномасштабна війна Росії проти Україні нагадала чехам про роки комуністичної окупації та підштовхнула замислитись про власну безпеку. Танки на вулицях мирних міст та неприхована агресія - цей сильний флешбек спонукав чеського виборця на президентських виборах обрати відверто антиросійського кандидата - військового із колосальним досвідом, генерала Петра Павела.

У другому турі Павел обійшов Андрея Бабіша - олігарха та експрем’єра, фігуранта кількох кримінальних справ, який тему війни в Украіні намагався зробити якомога більш токсичною для чехів.

Чого Україні очікувати від нового президента, який виступає за всебічну підтримку Києва, однак не приховує своїх реалістичних поглядів щодо формату перемоги України та майбутніх сценаріїв існування Росії? І як чеське суспільство змінюється під впливом повномасштабної російської агресії?

У цьому випуску подкасту "світ не sweet" просто з Праги розповідаємо про головні тенденції чесько-українських відносин з Давідом Стуліком, старшим аналітиком Центру європейських цінностей.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

Генерал во главе Чехии: Почему страна озабочена войной России и чего ждать Украине
28 февраля 2023, 20:39 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
Год полномасштабной войны. Что тревожит людей сейчас?
28 февраля 2023, 15:35 — Алина Полякова
Крымское сопротивление. Что происходило в Крыму с момента его оккупации? Говорим с Тамилой Ташевой
26 февраля 2023, 19:33 — Севгиль Мусаева, Алим Алиев
Важна ли тема продуктивности в условиях войны? Говорим об этом в подкасте "Я не встигаю!"
25 февраля 2023, 18:35 — Федор Попадюк, Анастасия Кориновская
Реконструкция 24 февраля: Подготовка к вторжению
24 февраля 2023, 21:16 — Роман Романюк, Федор Попадюк
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
1 эпизод
Ранкова доза
15 эпизодов
War-life balance
8 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кляті питання
155 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Кавун та тютюн
1 эпизод
Сафарі
3 эпизода
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
6 эпизодов
Хроніки економіки
7 эпизодов
УП. Вголос
17 эпизодов
(не)Безпечна Країна
4 эпизода
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
15 эпизодов
Температура — нормальная!
59 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов