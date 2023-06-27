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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Чому Індія важлива для нас, а її нейтралітет не означає підтримки Росії

Олег Павлюк, Олена Куренкова — Вівторок, 27 червня 2023, 20:04

Ядерна держава, "найбільша демократія світу" з населенням у майже 1,5 мільярда людей, чи не ключовий партнер Сполучених Штатів у протистоянні Китаю. Усе це — про Індію, відносини з якою Україна, на жаль, занедбала.

З початку повномасштабного вторгнення з Києва неодноразово лунали заклики до Нью-Делі засудити Росію, допомогти радянським озброєнням та припинити торгівлю з державою-агресором. Індійська влада ж проголошує нейтралітет і пропонує докласти всіх зусиль, щоб досягти якнайшвидшого завершення війни. Не допомагає те, що українське посольство в Індії налічує десяток людей, останній рік було без посла й працює за сумісництвом іще в чотирьох державах.

У чому полягає важливість Індії, як насправді вона ставиться до російсько-української війни та чого нам реально варто очікувати від українсько-індійських відносин? Про це у подкасті "світ не sweet" говоримо з Оленою Борділовською — співробітницею Національного інституту стратегічних досліджень, індологом із багаторічним досвідом, а також Юлією Клименко — народною депутаткою, секретаркою групи дружби з Індією в парламенті.

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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Чому Індія важлива для нас, а її нейтралітет не означає підтримки Росії
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