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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Почему Индия важна для нас, а её нейтралитет не означает поддержки России

Олег Павлюк, Алена Куренкова — Вторник, 27 июня 2023, 20:04

Ядерна держава, "найбільша демократія світу" з населенням у майже 1,5 мільярда людей, чи не ключовий партнер Сполучених Штатів у протистоянні Китаю. Усе це — про Індію, відносини з якою Україна, на жаль, занедбала.

З початку повномасштабного вторгнення з Києва неодноразово лунали заклики до Нью-Делі засудити Росію, допомогти радянським озброєнням та припинити торгівлю з державою-агресором. Індійська влада ж проголошує нейтралітет і пропонує докласти всіх зусиль, щоб досягти якнайшвидшого завершення війни. Не допомагає те, що українське посольство в Індії налічує десяток людей, останній рік було без посла й працює за сумісництвом іще в чотирьох державах.

У чому полягає важливість Індії, як насправді вона ставиться до російсько-української війни та чого нам реально варто очікувати від українсько-індійських відносин? Про це у подкасті "світ не sweet" говоримо з Оленою Борділовською — співробітницею Національного інституту стратегічних досліджень, індологом із багаторічним досвідом, а також Юлією Клименко — народною депутаткою, секретаркою групи дружби з Індією в парламенті.

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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