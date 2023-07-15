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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Що Вільнюський саміт НАТО приніс для України

Олег Павлюк — Субота, 15 липня 2023, 17:09

Литовська столиця на два липневі дні перетворилась на центр ухвалення рішень у сфері євроатлантичної безпеки. Вільнюський саміт НАТО був чи не найбільш очікуваним в Україні, адже там — і небезпідставно — очікували отримати запрошення до членства в Альянс. Та бажаного не сталось: лідери НАТО домовились запросити Україну, "коли домовляться союзники й коли будуть створені умови". Що за цим стоїть — поки не зрозуміло.

І все ж, Вільнюський саміт приніс Києву низку інших приємностей: багаторічний пакет підтримки, покликаний наблизити Україну до натівських стандартів; створення Ради Україна-НАТО, де сторони вперше засідатимуть на рівних (і ніяка Угорщина цьому не завадить); і, зрештою, першу домовленість про "гарантії безпеки", яка, однак, ще має бути втілена в життя.

Про наслідки саміту Альянсу в Литві в подкасті "світ не sweet" говоримо із Сергієм Джерджем — головою Громадської ліги "Україна-НАТО", кандидатом політичних наук і старшим лейтенантом ЗСУ.

Слухайте подкаст «Світ не Sweet» на зручній платформі:
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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