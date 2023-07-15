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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Что Вильнюсский саммит НАТО принес Украине

Олег Павлюк — Суббота, 15 июля 2023, 17:09

Литовська столиця на два липневі дні перетворилась на центр ухвалення рішень у сфері євроатлантичної безпеки. Вільнюський саміт НАТО був чи не найбільш очікуваним в Україні, адже там — і небезпідставно — очікували отримати запрошення до членства в Альянс. Та бажаного не сталось: лідери НАТО домовились запросити Україну, "коли домовляться союзники й коли будуть створені умови". Що за цим стоїть — поки не зрозуміло.

І все ж, Вільнюський саміт приніс Києву низку інших приємностей: багаторічний пакет підтримки, покликаний наблизити Україну до натівських стандартів; створення Ради Україна-НАТО, де сторони вперше засідатимуть на рівних (і ніяка Угорщина цьому не завадить); і, зрештою, першу домовленість про "гарантії безпеки", яка, однак, ще має бути втілена в життя.

Про наслідки саміту Альянсу в Литві в подкасті "світ не sweet" говоримо із Сергієм Джерджем — головою Громадської ліги "Україна-НАТО", кандидатом політичних наук і старшим лейтенантом ЗСУ.

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

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