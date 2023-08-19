Як Україна просуває "формулу миру" і чи не примусять її домовлятись із Росією

Минув майже рік відтоді, як Україна окреслила своє бачення завершення повномасштабної війни з Росією. "Формула миру" з десяти кроків стала інструментом, яким Київ намагався й намагається схилити на свій бік держави так званого Глобального Півдня — в Азії, Африці та Латинській Америці.

Зустріч у місті Джидда в Саудівській Аравії на початку серпня показала: стратегія Києва працює. Кількість охочих обговорювати "формулу миру" зростає. І серед них з'явився навіть Китай, що чи не найбільше підтримує російський режим в умовах масштабних санкцій.

Але й попереду викликів не менше. Адже досі не існує узгодженого плану імплементації "формули миру"; належить провести переговори з десятками держав, що сумніваються; і, що головне — зміст "формули" навіть в Україні знають далеко не всі.

Про "формулу миру", а також вплив Росії на дискусії щодо неї у подкасті "Світ не sweet" говорили з Ганною Шелест — директоркою програми безпекових студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" та запрошеною старшою експерткою Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні.

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